Festa del Cinema, Claudia Gerini: «Una detective per caso con un cast straordinario»

È una “detective per caso”, Claudia Gerini, nell'ultimo film di Giorgio Romano, presentato alla Festa del Cinema di Roma, in cui l'attrice romana recita insieme a un gruppo di attori della compagnia “L'arte nel cuore”. Niente da dire, se non che si tratta di attori disabili. La particolarità del progetto è proprio quella di far coesistere attori professionisti e non, e il risultato è efficace: la disabilità non è una giustificazione né un espediente narrativo, non venendo evidenziata nella struttura narrativa, lasciando i giovanissimi attori liberi di esprimersi e interagire con i professionisti: «Da Claudia ho imparato l'intuito, che è fondamentale per un attore». «Detective per caso è un progetto straordinario – ha ribadito Gerini – da loro ho imparato tantissimo ed è stato divertente girare con loro», prima di ricordare i suoi prossimi impegni: «Da investigatrice, interpreterò una giornalista di nera: sarò Federica Angeli in “a mano disarmata”. È un ruolo molto impegnativo che sono onorata di interpretare».

