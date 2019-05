Ozpetek, al regista la laurea honoris causa a Palermo

Il Rettore dell’Università degli Studi di Palermo, Fabrizio Micari, ha conferito stamane una laurea honoris causa in «Scienze dello Spettacolo» a Ferzan Ozpetek, regista, sceneggiatore e scrittore. Il riconoscimento è stato assegnato all’artista turco per «la sua capacità di raccontare, ora anche per mezzo della scrittura, l’uomo e le sue infinite debolezze e di farlo con altrettante infinite sfumature che vanno dai toni comici e quelli tragici, dal racconto storico all’affresco contemporaneo, dal racconto singolare a quello corale».

La motivazione della laurea honoris causa è stata letta dalla coordinatrice del corso di laurea magistrale in musicologia e scienze dello spettacolo, Anna Tedesco, e la laudatio della docente di Storia del Cinema, Alessia Cervini. Ferzan Ozpetek ha quindi tenuto una lectio magistralis sul tema «Non si sa mai un domani...». Subito dopo il sindaco Leoluca Orlando ha conferito la cittadinanza onoraria della Città di Palermo al regista, che alla fine di giugno girerà nel capoluogo siciliano alcune scene del suo ultimo film La Dea Fortuna.

