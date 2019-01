David Bowie, scelto il protagonista che interpreterà il Duca Bianco nel film sulla sua vita

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo i Queen, è la volta di David Bowie: si chiamerà Stardust il film sulla vita del Duca Bianco e il protagonista è stato appena scelto. Si tratta di Johnny Flynn, attore e cantante di origini sudafricane ma naturalizzato britannico, che i più ricorderanno per il suo ruolo in Lovesick, la serie di Netflix precedentemente nota come Scrotal Recall.Insomma, il biondino smetterà di andare comicamente in giro ad annunciare alle sue ex di avere la clamidia per cimentarsi a impersonare Ziggy Stardust. Il film documenterà il primo viaggio negli Stati Uniti di David Bowie e la nascita del personaggio di Ziggy: oltre a Flynn faranno parte del cast Marc Marone e Jenna Malone, che sarà la prima moglie di Bowie.