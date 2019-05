“Normal”, Adele Tulli il 4 maggio al Nuovo Cinema Aquila per presentare il suo film sul nostro agire quotidiano

Serata evento sabato 4 maggio alle 21 al Nuovo Cinema Aquila per

, il film di Adele Tulli che lo introdurrà al pubblico presente in sala.

è stato uno dei lavori più sorprendenti e applauditi all’ultimo Festival di Berlino, elogiato dalla stampa per la sua composizione e visionarietà, è un documentario fuori dagli schemi che riflette su come il genere definisca il nostro agire quotidiano, influenzandone gesti, desideri, comportamenti e aspirazioni. Il doc sarà in programmazione al Nuovo Cinema Aquila fino all'8 maggio.

è un viaggio tra le dinamiche di genere nell’Italia di oggi, raccontate attraverso un mosaico di scene di vita quotidiana, dall’infanzia all’età adulta. In palestra come in spiaggia, in discoteca, in chiesa, in un parco giochi o al centro estetico: il film descrive le coreografie dei corpi, i rituali sociali per ognuno dei generi nei contesti più ordinari e familiari. Un caleidoscopio di situazioni di volta in volta curiose, tenere, grottesche, misteriose, legate dal racconto di quella che siamo soliti chiamare normalità, mostrata però da angoli e visuali spiazzanti.



Il film il 25 aprile ha avuto una speciale anteprima nazionale in concorso al Lovers Film Festival di Torino, la kermesse specializzata in film a tematica LGBT, dove ha vinto il premio come miglior documentario. Sempre il 4 maggio Adele Tulli parteciperà a Visionarie, la tre giorni tutta al femminile dedicata al ruolo della donna nel cinema, nella televisione e nella letteratura, che si svolgerà a Palazzo Merulana a Roma, e sarà protagonista (alle 15) di un incontro su Gender Gap - Pregiudizi e diseguaglianze di genere nell'industria dell'audiovisivo. Per l’occasione saranno proiettate alcune clip di

che arriva nelle sale proprio in un momento di vivace dibattito pubblico e politico su alcuni dei temi toccati dal film, come la sessualità, la percezione e costruzione dei generi, la composizione della famiglia, l’istituto matrimoniale, il ruolo delle dinamiche identitarie.

