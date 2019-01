Il 3 febbraio Matteo Rovere, regista de “Il Primo Re”, incontra il pubblico al Nuovo Cinema Aquila di Roma

Domenica 3 febbraio al Nuovo Cinema Aquila (in via l’Aquila 68 a Roma) al termine della proiezione delle 18.10 de

Il Primo Re

il regista Matteo Rovere e il direttore artistico del cinema Mimmo Calopresti, incontreranno il pubblico presente. L’incontro è previsto alle 20.40. Il film, che narra la fondazione di Roma, vede protagonisti Romolo e Remo. Due fratelli, soli, nell’uno la forza dell’altro, in un mondo antico e ostile che sfidano il volere implacabile degli dei. Dal loro sangue nascerà una città, Roma, il più grande impero della storia. Un legame fortissimo, destinato a diventare leggenda, con protagonisti del film Alessandro Borghi e Alessio Lapice. Il Nuovo Cinema Aquila è un bene confiscato alla mafia, destinato a finalità sociali in particolare per lo svolgimento di attività di educazione al cinema e dato in concessione da Roma Capitale - Dipartimento Attività Culturali.

