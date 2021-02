Dal 12 su MioCinema il film israeliano “Asia” con l'attrice Shira Haas, rivelazione di “Unorthodox”

Torna sugli schermi italiani Shira Haas, giovane talento del cinema israeliano che abbiamo conosciuto con la serie televisiva “Unorthodox”: dal 12 febbraio in esclusiva su MioCinema si potrà vedere “Asia”, opera prima della regista israeliana Ruthy Pribar. Il film, che ha come protagonista un'altra splendida attrice, Alena Yiv, è stato presentato in anteprima online al Tribeca Film Festival 2020, dove ha vinto i premi per la migliore attrice (Shira Haas), la migliore fotografia (Daniella Nowitz) e il premio Nora Ephron (Ruthy Pribar). Inoltre il film ha vinto al trentesimo Israeli Academy Awards otto premi, tra cui migliore attrice protagonista, migliore attrice non protagonista e miglior film, riconoscimento che gli è valso la candidatura, come proposta israeliana, agli Oscar 2021.

La storia è quella di Asia, immigrata russa a Gerusalemme e madre single che vede la maternità come una lotta più che un istinto e che nonostante il suo lavoro da infermiera continua ad avere una vita privata movimentata e fuori dai canoni tradizionali. Vika, riservata e spigolosa, è nel fiore dell’adolescenza, passa le sue giornate aggirandosi nello skatepark con gli amici, alle prese con i primi amori e con la scoperta della sessualità. Asia e Vika vivono sotto lo stesso tetto e le loro esistenze si incrociano quotidianamente, ma le due interagiscono a malapena. La loro routine viene sconvolta quando la malattia degenerativa di cui Vika soffre si aggrava improvvisamente. I due destini prendono allora una nuova strada.

