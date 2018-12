Barbara Bouchet martedì 4 alla Casa del Cinema di Roma con il film del 1972 “Milano Calibro 9”

Bionda, occhi azzurri, un naso perfetto e un corpo scultoreo come il personaggio di Nelly Bordon che impersonava nel capolavoro di Fernando Di Leo

Milano calibro 9

. Barbara Bouchet, pseudonimo di Bärbel Gutscher, 74 anni, martedì 4 dicembre sarà ospite della Casa del Cinema di Roma per l’evento organizzato in collaborazione con il Centro Sperimentale di Cinematografia – Cineteca Nazionale. Si comincerà alle ore 16.15 con la proiezione di

Milano Calibro 9

di Fernando Di Leo dopo la quale l’attrice saluterà il pubblico nell’incontro moderato da Andrea Schiavi.



Figlia di un fotografo e cameraman, Barbara Bouchet nasce nella Cecoslovacchia occupata dai nazisti ma ben presto la famiglia si trasferisce negli Stati Uniti d’America. Nel 1959 la già biondissima Barbara vince un concorso di bellezza e comincia ad apparire in qualche programma televisivo e dopo piccole parti nel cinema hollywoodiano, a soli diciassette anni riesce a fare colpo su Otto Preminger, il quale le offre un contratto di sette anni come attrice, recitando a fianco a John Wayne e Kirk Douglas in film quali

Prima vittoria

(1965),

Agente H.A.R.M

(1966). Dopo

Casino Royale

(1967) e

Sweet Charity

(1969), esordisce in Italia con lo stravagante pop

Colpo rovente

(1970) di Piero Zuffi, alternando thriller, film drammatici e soprattutto molte commedie. Per tutto il decennio dei Settanta e parte degli Ottanta Barbara Bouchet è un’icona popolarissima. Dopo una parentesi nel mondo del fitness e della televisione, viene riscoperta da Quentin Tarantino, Robert Rodriguez, Eli Roth.

