Bang Bang Baby e la fascinazione degli anni ’80

Mercoledì 27 Aprile 2022, 10:46

Nell’ambito del Napoli Comicon Prime Video ha presentato una delle serie Original italiane più attese della stagione: Bang Bang Baby. Il regista Michele Alhaique (Senza nessuna pietà, Non uccidere), e gli interpreti Adriano Giannini, Dora Romano, hanno incontrato il pubblico e presentato il primo episodio della serie. Bang Bang Baby è un crime drama ambientato a Milano alla fine degli anni Ottanta, e racconta la storia di Alice, un’adolescente timida e insicura che diventa il membro più giovane di un'organizzazione criminale, non per soldi, ambizione o desiderio di potere, ma per conquistare l’amore di suo padre. Creata da Andrea Di Stefano, con la supervisione artistica di Michele Alhaique e diretta da Michele Alhaique (episodi 1-2-3-4-7-8) Margherita Ferri (episodio 5-6), Giuseppe Bonito (episodi 9 3 10) e scritta da Andrea Di Stefano, Valentina Gaddi e Sebastiano Melloni, Bang Bang Baby, prodotta da Lorenzo Mieli per The Apartment e Wildside, entrambe società del gruppo Fremantle, arriverà su Prime Video dal 28 aprile.

(Servizio a cura di Eva Carducci)

