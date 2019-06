“Anthropocene - L'epoca umana” il 1 luglio all'Isola del cinema: come stiamo sfruttando e modificando la Terra

All'Isola del cinema (Arena Groupama) il 1 luglio alle 21.30 arriva in anteprima un documentario canadese

Anthropocene - L'epoca umana

Jennifer Baichwal, Edward Burtynsky e Nicholas de Pencier. Il film è l’ultimo, dopo

Manufactured Landscapes

(2006) e

Watermark

(2013), di una trilogia di documentari sull’impatto delle attività umane sul nostro pianeta. Un viaggio in sei continenti, per accostare i diversi modi nei quali l’uomo sta sfruttando le risorse terrestri e modificando la Terra più di quanto facciano i fenomeni naturali stessi. Le immagini sono suggestive e inquietanti: dalle raffinerie di petrolio a Houston in Texas al rogo a Nairobi delle cataste di zanne d’elefante confiscate ai bracconieri nel 2016, dalle miniere di potassio nei Monti Urali in Russia alla gigantesca discarica a Dandora, dal disboscamento della foresta Cathedral Grove di Vancouver Island al lavoro della ciclopica macchina Bagger 291 nelle miniere di lignite di Hambach in Germania.

