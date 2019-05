Il regista Cremonini e il film su Cucchi: «Abbiamo aiutato a scoprire la verità»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Forse anche noi, insieme a questo coro intonato di radio, televisioni e giornali, abbiamo fatto la nostra minima parte per aiutare» la famiglia di Stefano Cucchi, «per anni e anni rimasta sola nella ricerca della verità». Così, regista del film» sulla storia di Stefano Cucchi. «Forse anche noi - ha detto il regista - abbiamo fatto la nostra parte per aiutare una battaglia straordinaria, di cui io non ricordo uguali in questo Paese, che è di Ilaria Cucchi, dei genitori e dell’avvocato della famiglia».«Non volevamo essere dei supporter - ha spiegato Cremonini - ma persone che cercavano la verità. Siccome la verità è molto, molto vicina alle parole di Ilaria Cucchi, forse identica, allora forse siamo stati anche un pò utili per arrivare a quella verità, ma bastava leggere i verbali. Io non penso che ci siano molti italiani che hanno mai pensato che Cucchi fosse caduto dalle scale, perché vedendo le foto era evidente. Ad alcuni magari era meno evidente perché erano distratti o avevano pregiudizi».