A Roma nasce la scuola di cinema per influencer: 9 giovani creator vivranno in una villa

Venerdì 3 Marzo 2023, 16:30

Roma vuole essere sia un punto di riferimento della cultura alta sia di quella popolare e social. Da qui, nasce l'idea di Stardust Lab. Si tratta di una casa per aspiranti attori che hanno già avuto qualche esperienza nel mondo dello spettacolo e dei social, stiamo parlando, quindi dei famosi influencer. La scuola del cinema per influencer raggruppa sotto lo stesso tetto ragazzi provenienti da ogni parte d'Italia selezionati per un progetto che darà la possibilità ai follower di seguire i loro primi passi nel mondo del cinema. L'idea nasce in collaborazione con Roma Capitale ed i ragazzi promuoveranno le bellezze di Roma in alcune campagne social. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: ONCE AGAIN- FROM BENSOUND.COM

