Zangrillo: "Governo al lavoro per supportare i comuni sul Pnrr"

BRUXELLES - "Come responsabile del governo per la pubblica amministrazione è essenziale garantire che gli enti territoriali abbiano le risorse e le competenze tecniche che servono per realizzare progetti. Alcuni comuni ne sono sprovvisti e stiamo lavorando a un piano straordinario di inserimento di risorse negli enti territoriali per supportarli nel processo di realizzazione del piano". Lo ha detto il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, intervenendo agli Stati generali dell'Italia a Bruxelles.

"Nella formulazione del Pnrr sono state fatte tante narrazioni, quello che importa però è garantire la realizzazione del piano entro giugno 2026 per l'attuazione di questi progetti", ha evidenziato Zangrillo, osservando che "molti dei progetti elaborati dai comuni nell'ambito del Pnrr si sono rivelati irrealizzabili entro la scadenza del 2026 anche per lo sconvolgimento determinato dagli effetti della guerra in Ucraina: per questo abbiamo deciso di dirottarli su altri fondi". Il Pnrr "deve rappresentare la nostra bussola per la modernizzazione della pubblica amministrazione", ha aggiunto il ministro.