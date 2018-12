Treviso, in funzione nuovi autobus elettrici sulla linea 7

ROMA - Sono entrati in funzione stamattina i nuovi mezzi elettrici assegnati in servizio alla linea urbana 7, che collega da Nord a Sud il territorio comunale di Treviso transitando per piazza dei Signori. La linea - si legge in una nota diffusa dall'azienda del trasporto pubblico locale Mom Spa - è stata scelta in accordo con l'amministrazione comunale proprio perché serve il cuore storico della città. I mezzi si caratterizzano per l'assenza di emissioni in atmosfera e per inquinamento acustico quasi pari a zero. Si tratta di autobus particolarmente adatti agli ambiti urbani: di piccole dimensioni (8 metri) e con un numero di passeggeri trasportabili che va da 42 a 47 (il dato varia in base alla eventuale presenza di disabile con carrozzina). I mezzi - continua la nota - hanno una autonomia di 130 chilometri e riusciranno a coprire quasi tutte le corse previste in servizio, alternandosi con mezzi tradizionali solo negli orari di punta. Imminente anche l'attivazione di una nuova stazione di ricarica in centro città, nell'ambito dell'autostazione di Lungo Sile Mattei.

Il costo per autobus è di circa 480mila euro, finanziato in parte con risorse proprie da Mom Spa e, quota parte da finanziamento europeo tramite il Piano operativo del Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr) 2014-2020. Nell'ambito del progetto, coordinato dal Comune di Treviso, saranno in totale acquistati 10 autobus 12 metri aventi classe di emissione Euro 6 ad elevata capacità di carico, oltre ai 3 autobus a trazione totalmente elettrica.

Ultimo aggiornamento: 18:46

