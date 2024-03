Scuole in allarme per attentati vicino Parigi. Fermato un diciassettenne

PARIGI - Un ragazzo di 17 anni è stato posto in stato di fermo oggi a Malakoff, nella regione di Parigi, in Francia, nel quadro dell'inchiesta sulle minacce di attentati terroristici pubblicati sulle piattaforme internet di diverse scuole del Paese. Il fermo, riferiscono fonti della procura di Parigi, è stato eseguito dagli agenti dell'Ufficio per la lotta al cybercrimine (Ofac). Il sospetto ''non è ancora stato interrogato'', precisano le fonti.

In questi ultimi giorni, diverse scuole di Francia sono state oggetto di minacce di attentato, in particolare, attraverso l'Espace numérique de travail (Ent), la piattaforma web degli stessi istituti scolastici o attraverso il software Pronote. L'Ent è uno spazio digitale utilizzato per i contatti tra insegnanti, studenti e genitori mentre Pronote viene utilizzato dagli insegnanti per inserire le votazioni degli alunni.