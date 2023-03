Ok Ue ad aiuti italiani da 1,5mln a Murano per vetro e ceramiche 

BRUXELLES - La Commissione europea ha approvato un regime italiano da 1,5 milioni di euro per sostenere il settore della ceramica artistica e del vetro di Murano nel contesto della guerra della Russia contro l'Ucraina. Il regime prevede che gli aiuti assumano la forma di sovvenzioni dirette e il suo obiettivo è quello di sostenere il fabbisogno di liquidità delle piccole e medie imprese stabilite nell'isola di Murano, colpite dal forte aumento dei prezzi del gas naturale e dell'elettricità legato all'attuale crisi geopolitica. L'aiuto, approvato secondo il Quadro di riferimento temporaneo per gli aiuti di Stato, non supererà i 2 milioni di euro per impresa e sarà concesso entro il 31 dicembre 2023.