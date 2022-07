BRUXELLES - Una delegazione di 30 sindaci dell'area veronese a Bruxelles , per incontri di alto livello che hanno reso "possibili approfondimenti che spaziano dai fondi europei al ruolo e al potenziale della Camera di commercio belgo-italiana, oltre che ai servizi offerti dalla sede di Bruxelles di Regione Veneto". Così Paolo Borchia, europarlamentare veronese della Lega, ha commentato con soddisfazione l'esito della missione.

"Fare squadra, acquisire contatti di livello, approfondire processi poco conosciuti che hanno conseguenze sui territori: i principali obiettivi si possono dire raggiunti", ha detto Borchia. "La due giorni di Bruxelles , caratterizzata da una forte risposta in termini di adesione, ha dimostrato che la coesione tra sindaci è fondamentale. Dopo questa missione, il ruolo di Verona in Europa è più forte e la sua presenza più strutturata".

Della stessa opinione Marco Franzoni, responsabile enti locali della Lega veronese e sindaco di Cerea: "Grazie all'iniziativa organizzata da Paolo Borchia, unico eurodeputato del territorio, gli amministratori presenti hanno acquisito informazioni e aperto rapporti con un potenziale molto interessante per i rispettivi comuni e per le aziende della nostra provincia".