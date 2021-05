La coesione vira sul ‘green’, aumentano i fondi destinati alla sostenibilità

L’Italia si è impegnata a impiegare il 37% delle risorse relative al Recovery Fund sull’obiettivo della ‘transizione verde’. Il lavoro da fare a questo punto è molto, ma ci sono progetti che hanno già preso il via negli anni 2014-2020 grazie ai 20 miliardi di euro messi a disposizione dall’Ue.

A partire dal parco solare di Ottana, in Sardegna, finanziato con oltre 12 milioni di risorse europee. L'obiettivo dichiarato è di promuovere la diffusione di forme di produzione distribuita di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili, abbattendo i costi di produzione e sperimentando un modello innovativo che un domani si potrà esportare. L'impianto per la produzione di energia solare sperimentale nel piccolo comune in provincia di Nuoro è il primo su scala industriale che integra le tecnologie solari esistenti e due tecnologie innovative di accumulo termico ed elettrochimico. Per questo ha ricevuto anche una menzione speciale nell’ambito del prestigioso premio della Fondazione Italiadecide.

