Ciambetti a Governo, regia centralizzata del Pnrr crea problemi

BRUXELLES - "Noi come sistema delle Regioni, come Conferenza delle Regioni o come Conferenza assemblee legislative, abbiamo fatto presente al governo" che una "regia troppo centralizzata" per la gestione dei fondi del Pnrr "sta creando problemi" e situazioni in cui "le risorse potrebbero essere spese meglio". Lo ha detto il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Roberto Ciambetti, a Bruxelles, a proposito della centralizzazione della gestione del Pnrr e dei fondi di coesione territoriale voluta dal Governo. "Domani - ha sottolineato Ciambetti -, in quanto coordinatore di tutti i Consigli regionali d'Italia, con la mia conferenza avrò un incontro con il ministro Calderoli" in cui "porteremo questo tema", ha evidenziato, indicando "l'importanza dell'efficacia della spesa dei fondi europei" e che la dimensione delle Regioni è quella che dà maggiore "contezza di dove è necessario intervenire".

"Mettiamo in guardia la Commissione dal fatto che gira voce che si vogliano destrutturare i fondi di coesione e questo ci preoccupa molto", ha detto inoltre il presidente del Consiglio regionale del Veneto prima di partecipare, insieme ad una delegazione della Conferenza delle Regioni marittime periferiche (Crpm) ad un incontro col commissario Ue al Bilancio, Johannes Hahn, sul futuro della politica di coesione. "Uno dei pilastri dei trattati dell'Unione europea - ha sottolineato - prevede le Regioni come soggetto destinatario e gestore dei fondi di coesione" che "servono a superare e, se possibile, a eliminare le differenze fra realtà europee a diversa latitudine e a diversa distanza".