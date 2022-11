Cavaleri, virus del Covid cambia velocemente, casi possono salire

BRUXELLES - "La scorsa settimana non abbiamo visto un grande aumento nei casi di Covid 19 nell'Ue e nell'Area economica europea, come risultato dell'immunizzazione della popolazione in seguito alla vaccinazione e alle immunizzazioni naturali. Tuttavia questo potrebbe cambiare velocemente entrando nei mesi invernali più freddi. Questo virus sta mantenendo uno spazio veloce nella sua evoluzione e una nuova sorveglianza di Omicron come BQ1.1 (cosiddetto Cerberus, ndr) e i suoi derivati sono in crescita e stanno rimpiazzando Omicron Ba5". Lo ha detto Marco Cavaleri, responsabile della strategia vaccinale dell'Agenzia europea del farmaco (Ema).

"Ci sono forti preoccupazioni - ha detto Cavaleri - sul fatto che nuove sottovarianti Omicron emergenti, come BQ1.1,stiano sfuggendo alla neutralizzazione da parte di farmaci con anticorpali monoclonali attualmente disponibili contro il Covid19" e "ci si attende che questo si traduca in scarsa efficacia clinica". "Esamineremo tutti i dati disponibili per emettere nuove raccomandazioni agli operatori sanitari", ha aggiunto.

"Ci aspettiamo di vedere più vaccini contro il Covid-19 che siano personalizzati per migliorare la risposta immunitaria contro le varianti emergenti", ha sotttolineato Cavaleri. I vaccini già approvati come booster "stanno confermando che i vaccini adattati aumentano nella neutralizzazione delle subvarianti di Omicron", ha spiegato, e "stanno iniziando a essere disponibili anche dati sull'efficacia" che mostrano che "c'è un impatto" dei vaccini bivalenti "in termini di protezione dalla malattia". "Siamo comunque in attesa di ulteriori dati per stabilire la protezione aggiuntiva raggiunta contro l'ospedalizzazione e la malattia grave".