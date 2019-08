Brexit: Barnier, esamineremo proposte realistiche di Londra

ROMA - Il negoziatore dell'Ue per la Brexit Michel Barnier, che oggi ha parlato di Brexit con il premier olandese Mark Rutte, ha detto in un tweet che per l'Unione "il 'Withdrawal agreement' (l'accordo concordato tra Bruxelles e l'allora premier Theresa May) è il migliore possibile, basato sulle linee rosse britanniche". Ma l'Ue "è pronta ad esaminare proposte del Regno Unito che siano realistiche, operative e compatibili con i nostri principi. L'Ue vuole un'uscita ordinata ma è pronta per ogni evenienza. #unità".

Ultimo aggiornamento: 17:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA