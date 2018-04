Cicciobello con il morbillo, polemica su Giochi Preziosi: il web chiede il ritiro del bambolotto

Il nuovo Cicciobello ha il morbillo: Cicciobello Morbililno, la creazione della Giochi Preziosi è un bambolotto con il morbillo che, però, può essere curato cancellando i puntini rossi con un'apposita salviettina, una cremina e dei cerottini. Un'idea criticata sui social, a partire dal medico pro-vaccini Roberto Burioni che punta il dito contro la «banalizzazione» di una malattia pericolosa come è appunto il morbillo. «Attendiamo il Cicciobello Linfomino e pure quello Meningitino. Mi chiedo chi siano questi geni che banalizzano malattie gravi senza rispetto per i malati e per i loro familiari. E pensare - scrive Burioni in un tweet - che me la prendo con gli antivaccinisti». « Cicciobello ha il morbillo: strofina i puntini rossi per guarirlo», si legge sul sito della Giochi Preziosi. Anche altri utenti social avevano criticato il gioco arrivando a chiedere il ritiro del prodotto.



«Si tratta di un gioco, abbiamo fatto tutto in buona fede - ha replicato l'azienda - Non pensiamo di aver fatto nulla di oltraggioso, ripescando un concetto che è sempre esistito, quello delle bambole con la "bua"». Il Ceo di Giochi Preziosi, Dario Berté si è detto stupito dalla reazione all'ultimo prodotto della società. «Perché dovremmo ritirarlo? Il ritiro viene fatto solo dopo una decisione delle autorità», spiega Berté, sottolineando che «noi produciamo giochi da una vita: i bambini hanno sempre giocato al dottore e all'ammalato con i bambolotti». I maggiori rimproveri riguardano l'idea che il morbillo si possa curare con una pezza bagnata e una pennetta: «pensate davvero che un genitore vada in farmacia a chiedere la penna per curare il morbillo? Piuttosto, penso che un bambino si informerà sulla malattia. Purtroppo è un periodo complicato, vista la polemica sui vaccini, ma non abbiamo pensato ci potessero essere criticità di questo tipo».

