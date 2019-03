Urlare dal balcone come Homer Simpson, la moda nata su Twitter

Può una scena dei Simpson trasformarsi in un fatto di vita reale e diventare un tormentone alimentato dai social network? Sì. Basta affacciarsi alla finestra e imitare Homer Simpson che cerca il figlio Bart. A quel punto, è necessario urlare: “Milhouse? Dì a Bart di venire a casa”. Il gioco sta nel trovare un’altra persona che risponda, a distanza, e che imiti il miglior amico di Bart, Milhouse appunto, che gli risponde: “Credo che sia da Nelson”.



Tutto questo è #Milhousechallenge, una sfida nata su Twitter che sta portando migliaia di fan appassionati della famiglia della serie tv ripetere questa scena e riprendersi per poi postarla sui social.

La sfida è particolarmente popolare in America Latina dove pare sia nata.



