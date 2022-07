Ucraina, missili le distruggono casa prima delle nozze: la sua foto in abito bianco tra le macerie fa il giro del mondo

Doveva sposarsi il giorno dopo. Ma una pioggia di missili ha colpito la città in cui ha vissuto da quando era bambina. E quando ha visto le rovine della sua casa d'infanzia ha deciso di non rimandare le nozze. Anzi, ha voluto posare in abito da sposa per le foto del matrimonio proprio tra i muri lesionati, i calcinacci e i mobili distrutti dell'appartamento della sua famiglia. «Volevamo dimostrare che si può vivere anche durante la guerra», ha detto sul Daily Mail.

Mancavano 24 ore al matrimonio

Daria Steniukova, 31 anni, insegnante di yoga, aveva terminato tutti i preparativi per le sue nozze con Vitaly Zavalniuk, 30 anni, venditore di bevande. Mancavano meno di 24 ore al matrimonio quando i missili russi si sono abbattuti su Vinnytsia, la città ucraina colpita la scorsa settimana da un attacco aereo in cui sono state uccise 24 persone. Ma la coppia non si è arresa. Ha deciso di non rinviare il matrimonio, che si è svolto regolarmente, così come era stato previsto. Ha soltanto posticipato i festeggiamenti al giorno successivo, introducendo una novità: il fotografo ha ripreso la sposa in abito bianco proprio tra i resti bombardati della casa in cui è cresciuta.

Il post su Instagram

«Abbiamo posticipato i festeggiamenti delle nozze al giorno successivo perché c'era lutto nella nostra città», ha detto Daria Steniukova al Daily Mail. E ha aggiunto, in un post su Instagram, di essere stata derubata dei suoi ricordi d'infanzia. «Il mondo intero dovrebbe sapere cosa sta facendo la Russia», ha concluso.