Twitter, Elon Musk: «Spunta blu costerà 8 dollari al mese». E risponde a Stephen King: dobbiamo pagare le bollette

Elon Musk rompe gli indugi e annuncia che Twitter Blue, il servizio a pagamento della società che cinguetta, costerà 8 dollari al mese. Il fondatore di Tesla, ora unico amministratore dell'azienda con sede a San Francisco, ha confermato la novità attravreso un twitt con il quale ha sottolineato anche che gli abbonati avranno, fra l'altro, la possibilità di postare video e audio lunghi.

La precisazione di Musk segue le polemiche seguite alle indiscrezioni su un possibile costo del servizio di 19,99 dollari al mese contro i 4,99 dollari attuali. Musk aveva rispsto alle critiche dell'autore Stephen King, che ha minacciato di lasciare la piattaforma nel caso in cui fosse imposto il pagamento per un account certificato. «Dobbiamo in qualche modo pagare le bollette! Twitter non può fare interamente affidamento alla pubblicità. Che dite di 8 dollari?».

Twitter’s current lords & peasants system for who has or doesn’t have a blue checkmark is bullshit.



Power to the people! Blue for $8/month.

— Elon Musk (@elonmusk) November 1, 2022