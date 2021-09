Gli specchi dei camerini ci mostrano più magri? Ecco come (alcuni) ci ingannano

Venerdì 24 Settembre 2021, 12:14 - Ultimo aggiornamento: 12:37

Esistono degli specchi in grado di far apparire più magri? In tanti lo hanno sempre sospettato. In un camerino, al momento della prova, tutto può influenzare la scelta del consumatore.

Specchi in camerino, i trucchi per farci sembrare più magri

Dalla luce giusta che leviga i difetti alla forma dello specchio che può far apparire più belli e più magri. A chi non è capitato di tornare a casa con un capo che sembra diverso da quello provato durante lo shopping? Alcuni negozi si avvalgono di questo tipo di tecniche per aumentare le vendite.

