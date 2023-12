Rimbalzo del Gatto Morto, cosa significa in Borsa

Mercoledì 13 Dicembre 2023, 11:55

Il "Rimbalzo del Gatto Morto", in Borsa, sta a significare la breve risalita nel prezzo di un titolo prima di continuare a perdere terreno in un trend al ribasso. L'espressione, probabilmente coniata a Wall Street, deriva dall'idea che anche un gatto morto può rimbalzare se cade da un'alta altezza. Questa strategia di investimento si basa sulla vendita allo scoperto di azioni durante un breve rimbalzo al rialzo. Secondo gli specialisti, per fare trading con il "Rimbalzo del Gatto Morto", è essenziale un tempismo preciso ma anche saper correre rischi molto alti.