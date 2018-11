Pippo Baudo sbarca su Instagram (grazie a Rovazzi): è boom di follower

Pippo Baudo e Fabio Rovazzi condurranno insieme la prossima edizione Sanremo Giovani. Una coppia insolita, due personaggi che «non hanno nulla in comune», come confessato dall'inedito duo ai microfoni di "Che Tempo Che Fa", tranne una nuova passione, quella per Instagram. Rovazzi, infatti, ha creato il profilo ufficiale di Pippo Baudo sul noto social, che nel giro di poche ore ha già raggiunto oltre 40mila follower.



Ultimo aggiornamento: 15:46

è il nickname dell'82enne presentatore televisivo, che dimostra di non aver paura di affrontare le nuove sfide che il mondo social mette davanti a tutti i personaggi pubblici. Del resto 50 anni di carriera si costruiscono solo con grande capacità di adattamento, senza però dimenticare mai la propria identità. I primi post su Instagram di Baudo, del resto, ripercorrono proprio alcune delle tappe più importanti della sua carriera. Un'avventura, quella social al fianco di Rovazzi, che sembra destinata a segnare l'ennesimo grande successo della vita di Pippo Baudo nel mondo dello spettacolo.