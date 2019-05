Marco Borriello siparietto ironico sui gay, la storia su Instagram fa discutere

Marco Borriello scatena i commenti su Instagram. Il calciatore, che si trova a New York, come mostrano i suoi post sui social, ha fatto ironia sul mondo gay, ma non tutti hanno apprezzato il suo gesto. L'ex fidanzato di Belen, si fa riprendere mentre entra in una gelateria con il suo solito passo e ne esce con una camminata più effemminata.



Il particolare sopra laconclude il siparietto. Il locale infatti si chiama "", così la scenetta descritta con le immagini da Borriello lascia intendere che chiunque entri nel locale ne esca con i gusti sessuali cambiati. Un messaggio che non è piaciuto a molti e che qualcuno ha anche considerato, o quanto meno un modo per prendere in giro chi è omosessuale, come se questo dovesse essere in qualche modo un difetto.

Tutto è accompagnato dalla canzone "All you need is love", dei Beatles. Caduta di stile? Forse questa volta sì.



