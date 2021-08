Questo sito web svela tutto quello che Google sa di te: come scoprire cosa sa sui tuoi spostamenti

Mercoledì 25 Agosto 2021, 12:18

Google conserva tutte le informazioni riguardo l'utilizzo dei suoi prodotti da parte degli utenti. Ecco come scaricare la cartella con i propri dati Foto: Shutterstock Music: "Summer" from Bensound.com

LEGGI ANCHE:-- Se vai in uno di questi luoghi, Google maps non potrà mostrarlo: questi sono i posti segreti inaccessibili anche a Google