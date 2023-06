Questo innocente gioco in spiaggia con il secchiello provoca un grave danno all'ambiente: non farlo

Martedì 6 Giugno 2023, 17:03

Le giornate trascorse in spiaggia sono spesso accompagnate da giochi e attività divertenti, soprattutto per i più piccoli. Un'attività che sembra innocente è quella di catturare granchi, molluschi e altri piccoli animali marini con un semplice secchiello da spiaggia. Tuttavia, questa pratica ha effetti negativi sugli animali e sull'ambiente marino. Il semplice atto di catturare granchi e molluschi può infatti interrompere i delicati equilibri ecologici delle spiagge. Questi animali svolgono ruoli importanti all'interno degli ecosistemi marini e l'intero sistema può subire alterazioni. La Lav (Lega Anti Vivisezione) ha promosso la campagna "Il mare è la loro casa: lasciamoli liberi!" proprio per sensibilizzare le persone su questa problematica. Quindi, quando ti rechi in spiaggia, ricorda di non catturare granchi e molluschi nel secchiello! Rispetta l'habitat naturale di queste creature e goditi la bellezza del mare senza arrecare danni. Photo Credits: Shutterstock Music: Korben

