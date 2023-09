Fiumicino: al Campionato italiano di moto d'acqua 2023 presente il Ministro dello Sport

Il ministro allo Sport e ai Giovani, Andrea Abodi, ospite della 4^ tappa del Campionato italiano moto d’acqua 2023. L’evento per assegnare il “Grand prix Fiumicino aquabike-Trofeo regione Lazio” si sta svolgendo nel tratto di mare davanti al chiosco “Mediterraneo” di Fiumicino. «Siamo onorati della presenza del Ministro – dice il delegato della regione Lazio per la Federazione italiana motonautica, Fabio Bertolacci – che per l’occasione premierà 3 nostri giovani atleti di spessore internazionale, frutto dell’impegno e del lavoro della Federazione. La prima manche di ieri ha messo in mostra l’elevato livello dei partecipanti e la preziosa accoglienza che la Città di Fiumicino ha riservato ai team iscritti al campionato. Questo è stato possibile grazie al sostegno della regione Lazio». Non è mancato lo spettacolo in occasione delle gare che si sono svolte nel corso della giornata di ieri, molto seguite dalle scogliere e lungo il molo del porto-canale. Oltre 30 le associazioni presenti all’evento con circa 100 concorrenti di tutte le età.

PREMIAZIONE DEI BABY

«Sotto il profilo tecnico – precisa Giorgio Viscone, presidente Commissione moto d’acqua della Federazione – i piloti protagonisti della manche hanno confermato di essere tra i più forti a livello mondiale con quattro ragazzi che provengono dal vivaio-giovani della nostra Federazione i quali hanno dato spettacolo e raccolto i consensi degli appassionati assiepati sulla riva». La manifestazione è organizzata dal Cast Sub Roma di concerto con la Federazione tricolore di motonautica.

Stamani, ore 9, i biker, suddivisi in 21 categorie, torneranno in mare a bordo delle moto d’acqua, dotate di motori dai 60 ai 300 cavalli, per le prove libere e subito dopo inizierà la seconda manche il cui piazzamento attribuirà un punteggio che verrà sommato a quello della prestazione ottenuta ieri per decretare poi i vincitori. «Una manifestazione che ha portato sulla riva del Tirreno atleti di grosso livello anche internazionale – dice Pierluigi Capozzi, titolare della spiaggia attrezzata che ha ospitato le gare – ma soprattutto è stata un buon viatico per l’immagine e l’economia di Fiumicino».

SODDISFAZIONE DEL PRESIDENTE

La presenza del Ministro è stata accolta con soddisfazione soprattutto dal presidente Federazione Italiana Motonautica, Vincenzo Iaconianni, il quale ha sottolineato: «Per il nostro sport è un piacere immenso avere il ministro Abodi sul campo di gara di Fiumicino. Tra l'altro, in questa occasione, il ministro potrà anche premiare il Top Organizer, il miglior organizzatore di gare dell'anno 2023, che quest'anno è stato proprio l'organizzatore di una gara di moto d'acqua. Oltre all'onore istituzionale, è sempre un grande piacere vedere Andrea Abodi, che è un autentico uomo di sport e un vecchio amico per me, con il quale ho condiviso praticamente l'intero suo percorso nell'ambito del mondo dello sport».