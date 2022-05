Elon Musk sblocca l'account Twitter di Donald Trump: «Sbagliato espellerlo, annullerò la decisione»

Elon Musk riapririrà le porte di Twitter a Donald Trump. Parlando a un evento organizzato dal Financial Times, l'amministratore delegato di Tesla - che ha presentato un'offerta di acquisto per il social network - ha detto che «non credo che sia stato corretto espellere Trump, credo che Twitter non dovrebbe imporre divieti permanenti». Per questo, «annullerò» la decisione di rimuovere il suo account in modo permanente. Musk ha poi detto che, nella migliore delle ipotesi, l'acquisizione di Twitter sarà completata in 2 o 3 mesi. Il titolo di Twitter perde oggi poco meno dell'1%.