Elettra Lamborghini mostra su Instagram il risultato del suo test ed esulta: «Non ce n'è Coviddi»

«Non ce n'è Coviddi, non ce n'è». Elettra Lamborghini su Instagram mostra il risultato del "Covid-19 IgM/IgC Combo test" ed esulta. La cantante in un video inquadra la confezione sulle note di “I Will Survive” di Gloria Gaynor. «Just to be sure», scrive, solo per essere sicura. Si è sottoposta al test per il coronavirus, iI risultato è negativo ed Elettra fa il verso alla signora di Mondello che qualche giorno fa ripeteva «Non ce n'è Coviddi», una risposta diventata tormentone.

La cantante qualche giorno fa aveva annunciato la cancellazione delle date estive del suo tour dopo le polemiche per la folla in occasione della sua esibizione a Gallipoli.

