Diletta Leotta su Instagram, boom di like per le foto in campagna. «Come Madre Natura»

Siamo abituati a vederla a bordo campo. Questa volta, anche se sempre di prati verdi si tratta, ha cambiato habitat, pur mantenendo la sensualità di sempre. E il web, come sempre, impazzisce. Prendendosi una pausa dal lavoro, Diletta Leotta si mostra impeccabile anche nei suoi giorni liberi, lontana da telecamere e studi televisivi.



Meno di 24 ore e le foto a «Bordo campagna», come scherza lei stessa, hanno già totalizzato oltre 353mila likes. Record dopo record, la Leotta si conferma regina dei social. Gli utenti scherzano e la definiscono «Madre Natura». Intanto, oltre al post che la ritrae serena e sorridente, vestito rosa, seduta su una panchina («Da grande voglio fare la panchina», scrive un follower), la giornalista di Dazn si filma anche mentre passeggia spensierata per le verdi colline di una località non ben specificata.



