Dating app, il reel virale: «Tinder e Bumble? Ecco come trovare il partner ideale»

Mercoledì 11 Ottobre 2023, 17:35

Nel vasto universo delle dating app, un reel ironico sta catturando l'attenzione di migliaia di utenti. Delia Lazarescu ha lanciato una nuova prospettiva sulle relazioni online, svelando il suo inusuale metodo per trovare l'anima gemella. Mentre Tinder e Bumble rimangono tra le scelte più popolari nel mondo delle app di incontri, Delia Lazarescu ha proposto una soluzione fuori dagli schemi: utilizzare Linkedin come piattaforma per connessioni romantiche. Nel suo video la ragazza consiglia infatti di sfruttare la funzione di filtro per la posizione e il salario per trovare il partner ideale. Questo approccio ironico ha comunque scatenato una discussione accesa sul ruolo delle reti professionali nel mondo degli appuntamenti online. Molti utenti si sono mostrati scettici sottolineando che Linkedin è stato in realtà progettato principalmente per scopi professionali. Tralasciando il lato umoristico del reel, negli ultimi mesi si è parlato molto dell'uso sbagliato che molti professionisti fanno di Linkedin. La piattaforma ha sempre ricordato le regole del social network volte esclusivamente all'ambito lavorativo. È fondamentale infatti rispettare le regole della piattaforma e considerare sempre la privacy e il benessere di entrambe le parti coinvolte.