Chiara Ferragni, «È un vizio di famiglia». I follower commentano così la nuova passione di casa. Ormai è diventato un must irresistibile per le Ferragni. Sia l'influencer più famosa del mondo che la sorella Valentina sembra non possano farne a meno.

Si tratta della pole dance, l'ultima disciplina sportiva che spopola tra i vip. Si tratta di un mix di ginnastica e danza con la pertica. Prima a "esibirsi sui social", Chiara Ferragni che, autoironica, ha mostrato ai fan le difficoltà del nuovo sport. Poi, su Instagram è arrivato lo stupefacente esordio della sorella Valentina. «Sei bravissima», commentano i follower. E ancora: «Anche tu come tua sorella».

Insomma, le sorelle Ferragni sembra non possano più fare a meno della pole dance. La disciplina sarebbe diventata virale con Le ragazze di Wall Street, l'ultimo film di Jennifer Lopez.



