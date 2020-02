BroomstickChallenge, la Nasa costretta a smentire: i manici di scopa possono stare in piedi da soli

🧹 ¯\_(ツ)_/¯



Astronaut Alvin Drew and scientist Sarah Noble respond to the #BroomstickChallenge, showing that basic physics works every day of the year — not just February 10th. pic.twitter.com/4TTbI3mvzd — NASA (@NASA) February 11, 2020

Capita spesso che qualche istituzione debba smentire le fake news che circolano per la Rete, ma che un’agenzia spaziale prestigiosa come la Nasa sia stata costretta a smentire che i manici di scope possono stare in piedi da soli, ispira qualche riflessione.Tutto è cominciato quando qualche buontempone ha scritto che il 10 febbraio è una giornata speciale, perché se si mette un manico di scopa in equilibrio, magicamente resta in piedi. Subito su Twitter hanno cominciato a provarci tutti, lanciando anche un hashtag ad hoc, #broomstickchallenge. Le voci hanno cominciato a diffondersi, e le dicerie ad amplificarsi; così si sono moltiplicati i video di prodezze con tanto di scopino equilibrista. C’è anche qualcuno che si è spinto a dire - non si sa bene in base a quale teoria - che lo stesso fenomeno avviene anche nell’equinozio di primavera, in base a non si sa quale congiunzione astrale.Alla fine, la Nasa - tirata in causa - è stata praticamente costretta a intervenire, smentendo su tutta la linea. Per la dimostrazione pratica, si sono scomodati l’astronauta Alvin Drew e una scienziata, Sarah Noble. Che con molta pazienza hanno diffuso un video.