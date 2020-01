Barbara D'Urso, cena romantica con un uomo misterioso: i video su Instagram

Barbara D'Urso, cena romantica con un uomo misterioso: «Io che non vivo più di un'ora senza te...». La conduttrice di Pomeriggio 5, dopo la diretta di oggi, si è regalata una cena romantica con un uomo, al momento ancora senza nome.

Barbara D'Urso ha appena postato sulle stories di Instagram due teneri video in cui la sua mano si intreccia con quella dell'accompagnatore del mistero. La didascalia è emblematica: «Cena romantica». E anche le canzoni scelte per i video fanno battere il cuore Io che non vivo di Pino Donaggio e È colpa mia di Maria Nazionale.

L'identità della mano maschile al momento resta ancora top secret. Nuovo amore in vista per Barbara D'Urso? Staremo a vedere.



