Barbara D'Urso, su Instagram la foto che conquista i fan. «Sei più bella acqua e sapone»

Barbara D'Urso a Dubai, la foto senza trucco fa impazzire i fan: «Sei più bella acqua e sapone». Tempo di vacanze per la conduttrice Mediaset al timone di Pomeriggio 5, Domenica Live, Live - Non è la D'Urso. Barbara è volata a Dubai per festeggiare il Capodanno e oggi ha stupito i fan con uno scatto inedito.

Barbara D'Urso, il selfie in riva al mare

Barbara D'Urso ha postato un selfie scattato in riva al mare. Nella foto la conduttrice appare totalmente struccata e i commenti non si fanno attendere. «Sei molto più bella senza trucco e filtri, al naturale», scrive un follower. E ancora: «Sei più bella senza trucco». Neanche a dirlo, lo scatto in poche ore ha fatto il giro del web. Boom di like.

Chi è Barbara D'Urso. Barbara D'Urso è lo pseudonimo di Maria Carmela D'Urso (Napoli, 7 maggio 1957). Star della tv italiana, ha debuttato alla fine degli anni settanta, partecipando ad alcune delle prime produzioni della nascente Telemilano 58 (futura Canale 5) e alla controversa trasmissione di Rai 2 Stryx. Nel decennio successivo ha avviato anche la carriera d'attrice, partecipando a diversi film per il piccolo e grande schermo, proseguendo parallelamente la sua attività in televisione. Nel corso degli anni novanta è stata iscritta per un breve periodo all'albo dei giornalisti e ha lavorato per alcuni settimanali e mensili. Dal 2003 lavora come conduttrice televisiva in esclusiva su Canale 5. Ha condotto diverse edizioni del Grande Fratello e altri reality show, spettacoli di intrattenimento e, dal 2008, programmi di infotainment. È anche un'autrice di libri: ha scritto otto volumi, sette pubblicati dalla Arnoldo Mondadori Editore e uno dalla Rai Eri.

