Asia Argento-Corona, la verità dell'attrice: «Ci siamo visti due volte, è matto come me»

Asia Argento vuota il sacco e racconta tutto della sua relazione con Fabrizio Corona. Nel corso della trasmissione “#CR4 – La Repubblica delle donne”, intervistata da Piero Chiambretti, l'attrice ha dichirato: «Prima di tutto vorrei dire che Fabrizio l’ho visto due volte, lasciatecela vivere e stiamo calmi! La nostra non è un’attrazione che deriva dal “fascino del male”, quanto dal caos. Fabrizio? Mi sono fatta l’idea di un uomo profondo, intelligente, che ha sofferto, con delle idee profonde e interessanti. Un po’ matto e caotico come me… E poi, è troppo bello!».

E aggiunge: «Ancora non mi fido di lui, ma non bisogna necessariamente fidarsi per provare passione o fremiti nel cuore. Anzi, a volte il non fidarsi è ancora meglio! Io non voglio cambiare nessuno e spero che nessuno provi a cambiare me: se cambierò, è solo perché lo deciderò io». Quando le viene chiesto come Fabrizio l’abbia conquistata, dice: «Fabrizio credo che si adatti un po’ in base ad ogni donna: con me lo fa parlandomi, raccontandomi la sua storia e condividendo le esperienze. Io ero molto legata a suo padre, Vittorio Corona, quindi avevo un occhio di riguardo per lui e conoscevo le sue origini nobili. Con il padre avevo un bellissimo rapporto, eravamo veramente amici: non mi aveva mai presentato Fabrizio, ma un altro figlio. Quando vedo Fabrizio, sento che suo padre aleggia intorno a lui».Sull’episodio di Fabrizio Corona al “”, invece, dice: «L’ho visto 2, 3 minuti, ma mi ha fatto impressione: non riuscivo a far coincidere l’immagine che avevo di lui - conoscendolo e parlandoci - con quella persona e quella rabbia che ho visto. Una rabbia che in fondo ho anche io e che cerco di tenere a bada. Qualcosa deve averlo fatto arrabbiare profondamente e io in quel momento non volevo vederlo, perché volevo serbare l’idea che mi ero fatta di lui: ho cambiato canale e ho messo “”… Ma mi sono in****ata ancora di più! (ride, ndr)».

Per quanto riguarda i commenti della madre, rispetto alla storia con Corona, pubblicati sui social spiega: «Io le ho risposto privatamente e lei ha pubblicato il mio messaggio. Vorrei stendere un velo pietoso perché credo che i panni, come si dice, dovrebbero essere lavati in casa propria. Mi dispiace di aver scritto quelle parole a mia madre, certo, ma non vado a riferire quello che lei ha detto a me: sono rimasta di stucco e vorrei prendere le distanze da questa faccenda, la trovo allucinante». Asia racconta anche la reazione del padre, il regista Dario Argento: «Gliel’ho detto quasi subito, e per prima cosa ha detto che ci avrebbe dovuto pensare poi, invece, ha detto: “Se sei felice, allora presentamelo”».

