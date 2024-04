Accordi bilaterali tra Università della Tuscia di Viterbo e Università dell’Uzbekistan: occidente e oriente si avvicinano attraverso la ricerca

L'Università degli Studi della Tuscia (UNITUS), con sede a Viterbo (80 km a nord di Roma), Italia, ha avviato e sta ampliando le attività di cooperazione con le istituzioni competenti in Uzbekistan, tra cui:

- Ministero dell'Agricoltura della Repubblica dell'Uzbekistan

- Università Nazionale dell'Uzbekistan intitolata a Mirzo Ulugbek

- Università statale di Samarcanda.

Queste Istituzioni sono state già visitate da una delegazione dell'UNITUS, guidata dal suo Rettore, il professor Stefano Ubertini, nel novembre 2023.

Questa attività si inserisce nella rapida e significativa strategia di internazionalizzazione di UNITUS.

L'Università di Viterbo ha scelto di concentrare la sua attenzione su un gruppo selezionato di paesi in cui l'Uzbekistan gioca un ruolo fondamentale, considerando le sue caratteristiche socioeconomiche, la posizione internazionale, i legami storici tra le due nazioni e la rapida crescita.

Data la forte esperienza di ricerca dell'UNITUS in agricoltura e la sua offerta di una serie di programmi di Master in inglese in questo e in campi correlati, 20 borse di studio biennali saranno riservate agli studenti dell'Uzbekistan che si iscriveranno al prossimo anno accademico (2024/2025). Questa iniziativa nasce da un accordo tra UNITUS e il Ministero dell'Agricoltura della Repubblica dell'Uzbekistan e ha l'obiettivo di contribuire alla crescita economica e culturale dell'Uzbekistan e di rafforzare la sua presenza internazionale attraverso collaborazioni con università uzbeke e straniere, favorendo iniziative di cross-fertilization.

L’UNITUS ha manifestato interesse a collaborare con qualificate università uzbeke per promuovere:

- Iniziative di cooperazione

- Affrontare congiuntamente le sfide globali e regionali attraverso esperienze condivise e capacità complementari

- Generare e condividere nuove conoscenze e sviluppare prodotti e servizi innovativi nel campo della scienza, della tecnologia e dell'istruzione.

Sono state stipulate convenzioni con le suddette università per:

- Favorire lo sviluppo professionale del proprio personale

- Scambio di esperienze di scienziati e docenti per rafforzare la capacità di ricerca e di insegnamento

- Scambiare informazioni, pubblicazioni e altri materiali di interesse comune

- Cooperare e condurre attività di ricerca scientifica e pratica congiunte

- Sviluppare attività didattiche congiunte.

Queste attività prevedono lo scambio di studenti e personale, lezioni frontali e l'organizzazione di iniziative congiunte. L'UNITUS e le sue università partner uzbeke stanno sviluppando congiuntamente scuole estive e istituendo programmi di doppia laurea.

In questa visita della delegazione UNITUS è prevista, inoltre, la firma di diversi accordi in varie aree del Master, tra cui Archeologia, Biotecnologie vegetali per l'alimentazione e la salute globale, Enologia e Gestione del vigneto. In delegazione, per l’occasione, è presente anche Alessandro Sterpa, responsabile dell’UNITUS Accademy.

La visita del Rettore Stefano Ubertini e della sua delegazione a Tashkent e Samarcanda ha l'obiettivo di finalizzare questi accordi e rafforzare la cooperazione, con l'intenzione di avviare attività congiunte già a partire da questa estate.