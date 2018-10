Roma, la Sapienza apre una nuova cattedra dedicata al "dialogo pacifico tra le religioni"

La Sapienza apre una nuova cattedra dedicata al "dialogo e convivenza pacifica tra le religioni". Lunedì 5 novembre nell’aula magna del Palazzo del Rettorato, si svolgerà la cerimonia di inaugurazione della cattedra dal titolo “King Hamad Chair for inter-religious dialogue and peaceful co-existence”, il cui titolare sarà

La cerimonia si aprirà con i saluti del Rettore Eugenio Gaudio e il principe ereditario Sheikh Abdulla bin Hamad Al Khalifa in rappresentanza di SM il re del Bahrain Ḥamad bin ʿĪsā Āl Khalīfa.



L’istituzione della Cattedra ha lo scopo di coinvolgere le nuove generazioni in una politica di conoscenza e di relazione fra culture e religioni, come antidoto a estremismi e radicalismi. In una recente dichiarazione, Sua Maestà il re del Bahrain ha affermato: “

’ignoranza è nemica della pace e pertanto è nostro dovere imparare, condividere e vivere insieme

.



Nella sua analisi, parte da una riflessione sulla storia del suo Paese:

Nel regno del Bahrain per secoli abbiamo vissuto fianco a fianco con vicini di tutte le fedi e culture, e siamo felici, oggi, di vivere in una società multiculturale e religiosamente plurale. Noi riconosciamo questa diversità come un fatto naturale e normale nella vita del nostro Paese

.

Queste riflessioni trovano consonanza con la dimensione comparativa e storica dello studio del fatto religioso, che ha una lunga e prestigiosa storia nel nostro Ateneo - sottolinea il Rettore Eugenio Gaudio - Il comune intento di formazione e diffusione della conoscenza sarà il filo conduttore delle attività della nuova Cattedra che si inserisce in un sistema di formazione a livello triennale, magistrale, master e dottorato, unico in Italia

.

Alessandro Saggioro.