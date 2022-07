Scuola materna, arriva il grembiule giallo per tutti: la novità per combattere stereotipi e diffondere la parità di genere

Un'iniziativa per favorire la parità di genere già dalla tenera età, la scuola come posto di inclusione e rispetto. É il messaggio che un dirigente scolastico della provincia di Pistoia ha voluto diffondere. In questo caso un grembiule per combattere gli stereotipi di genere. Dal prossimo anno i bamini della scuola materna dell'istituto comprensivo Salutati-Cavalcanti di Borgo a Buggiano (Pistoia), durante le ore scolastiche, invece dei classici grembiuli, celeste per i bimbi e rosa per le bimbe, ne indosseranno uno giallo senza distinzione tra maschi e femmine.

La nuova disposizione, volta educare i bimbi alla parità tra i sessi, è stata stabilita con una circolare dal dirigente scolastico, Alessandro Paone, dopo una delibera del consiglio dei docenti. Per il prossimo anno scolastico dunque «sarà consentito solo l'uso del colore giallo» ed i grembiulini rosa e celeste andranno in soffitta. Il dirigente nella circolare motiva anche il perchè di questa decisione: «Creare uniformità con la scuola primaria dello stesso istituto, che già da anni ha optato per un unico colore. Una scelta identitaria, in grado di creare un sentimento di comunità e soprattutto introdurre il concetto della parità di genere. Il collegio dei docenti perseguendo il contrasto allo sviluppo degli stereotipi di genere, ha deciso di unificare il colore del grembiulini». Nella circolare è stato inoltre allegato anche un link di approfondimento che rimanda alle linee guida del Ministero dell'Istruzione per educare al rispetto, per la parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le forme di discriminazione.