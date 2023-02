Giovedì 9 Febbraio 2023, 15:17 - Ultimo aggiornamento: 15:30

Reclutamento e supplenze, il tema è caldissimo e il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara lo ha proposto direttamente all'Unione Europea. L'obiettivo è arrivare all'assuzione di 70mila insegnanti. Per il nuovo piano di reclutamento serve infatti il via libera da Bruxelles. Come intende operare il governo? In sintesi: verrebbe bandito un concorso già quest'anno per 20mila docenti e due bandi per 50mila posti nel biennio 2024-2025.

Concorsi scuola annuali e dedicati ai docenti precari: le novità proposte dal Ministero dell'Istruzione

Il bando di un concorso già quest'anno prevede una selezione molto rapida per circa 20mila precari che così potrebbero firmare il contratto già a settembre. Chi può partecipare? I docenti precari che hanno svolto almeno 36 mesi di supplenza nella scuola negli ultimi cinque anni. Si tratterà di un bando di concorso molto rapido per raggiungere l’obiettivo delle 20mila assunzioni per l’anno scolastico 2023-2024. Il concorso sarà riservato agli insegnanti già abilitati, agli specializzandi sul sostegno e agli iscritti in seconda fascia (senza abilitazione) nelle graduatorie provinciali Gps. L'obiettivo è riconoscere un altro anno a tempo determinato con una selezione l'anno prossimo basata su uno scritto e uno orale. In un anno però i primi dovranno arrivare a 30 crediti formativi universitari e gli ultimi a 60 (più la laurea).

Gli altri due concorsi sarebbero selezioni ordinarie a cadenza annuale. Anche qui però ci sarà una una quota dei posti riservata ai docenti precari in vista della stabilizzazione dei tanti insegnanti che hanno prestato servizio nella scuola con incarichi di supplenza.

Per i rimanenti 50mila insegnanti da assumere, infatti, si punta a un concorso nel 2024 e un altro nel 2025. Chi potrà partecipare? Gli aspiranti insegnanti che abbiano già ottenuto i 60 crediti formativi universitari. Su quest’ultimo requisito di partecipazione alle prove, il meccanismo dovrà partire da zero, dal momento che il decreto attuativo – atteso per la fine di luglio 2022 – deve essere ancora emanato. Una quota di posti sarà riservata ai docenti con almeno tre anni di supplenza nella scuola, anche se non è chiaro il numero di posti riservati a loro. Possibili novità anche sul fronte mobilità. La regola della permanenza di tre anni potrebbe essere riservata solo alle immissioni in ruolo legate al Piano nazionale di ripresa e resilienza.

