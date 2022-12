Domenica 18 Dicembre 2022, 19:47

In arrivo in queste ore gli arretrati per i docenti della scuola, l’attesa è dunque terminata ma adesso iniziano le delusioni. E’ in corso infatti l’emissione straordinaria degli arretrati stipendiali degli anni 2019, 2020, 2021 e 2022: l'aumento dello stipendio e i relativi arretrati rappresentano per i docenti una sorta di quattordicesima. Ma per qualcuno si tratta di un’amara sorpresa: sui social infatti c’è chi lamenta di aver ricevuto una somma inferiore a quanto si aspettava in base alle stime iniziali circolate in rete.

Che cosa sta accadendo?

Alcuni docenti vedono già l’importo, mostrato nel servizio “Consultazione stipendi”. Per tutti coloro ai quali non è ancora arrivata, invece, l’emissione straordinaria sarà visibile su NoiPa comunque entro il 31 dicembre prossimo, subito dopo il Natale. Per controllare l’avvenuta emissione basta monitorare l’area “Consultazioni pagamenti” su NoiPa cercando la sezione “Emissione speciale Arretrati. Ma la cifra sembra essere più bassa anche di 100-200 euro rispetto alle tabelle messe a disposizione dai sindacati. A far tornare i conti, alla fine delle operazioni, potrebbe essere il conguaglio previsto per febbraio. Intanto vale la pena capire quali potrebbero essere stati gli errori commessi nel quantificare male gli arretrati: secondo i siti specialistici, infatti, ci sono situazioni diverse tra il personale scolastico e quindi i conti differiscono di caso in caso.

Le tabelle quindi sono solo indicative

Ad esempio, come sottolinea Orizzontescuola, le supplenze brevi e le supplenze Covid, pur avendone diritto, comunque non verranno liquidate nell’immediato. Nel caso di supplenze brevi e Covid, con altri contratti a tempo determinato, vengono pagati solo i contratti a tempo determinato diversi dalle supplenze Covid e supplenze brevi. Per i contratti a tempo determinato su più ruoli e con più partite di spesa fissa, invece, sarà emesso un arretrato per ogni partita di spesa fissa aperta dalla scuola. Per il momento non vengono considerati i congedi biennali che comunque saranno soggetti a rivalutazione. Ci sono invece casi in cui non vengono generati gli arretrati. Non rientrano nel calcolo, infatti, i periodi di sospensione per mancata vaccinazione. Lo stesso vale per i periodi di aspettativa: anche in questo caso non vengono generati arretrati.