Meloni-Schlein (e Conte), ecco le sfide del 2024: dalle Europee alle Regionali, strategie e insidie

In mezzo ci sono le elezioni europee, certo. Se nel 2024 la maggioranza punta a consolidarsi nel voto per il Parlamento Ue e in quello locale (alle urne in 5 regioni e oltre 3.700 comuni), tra le opposizioni prosegue la competizione interna tra il Pd di Elly Schlein e il M5S di Giuseppe Conte. E poi l'anno prossimo sono in cantiere alcune riforme, premierato in primis. Ma anche il G7 in Puglia, possibile grande vetrina per il nostro Paese.