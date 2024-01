Lorenzo Biagiarelli, chi è lo chef compagno di Selvaggia Lucarelli: dalla televisione al caso di Giovanna Pedretti

Lorenzo Biagiarelli, è finito nel mirino dei social perché è stato lo chef e influencer a mettere in dubbio per primo la recensione di protesta contro la presenza di gay e disabili nel ristorante di Giovanna Pedretti, la donna trovata morta domenica 14 gennaio. Questa vicenda ha coinvolto non solo Biagiarelli ma anche la sua compagna, volto noto della Televisione italiana e giornalista Selvaggia Lucarelli. Scopriamo chi è lo chef-influencer.

Lorenzo Biagiarelli dopo la morte di Giovanna Pedretti: «Ho solo cercato di stabilire la verità». Assente a "È sempre Mezzogiorno"