Elisabetta Franchi condannata per discriminazione: «Una donna di successo dà fastidio. Non sono mai scesa a compromessi, le mie frasi strumentalizzate»

«Sto bene perché ho imparato che, quando sei in una posizione apicale, esposta e di successo devi saper accettare la gloria e saper indossare un elmetto quando è il momento». La stilista e imprenditrice Elisabetta Franchi, in un'intervista al Corriere, si dice serena dopo la condanna per discriminazione sul posto di lavoro emessa dal tribunale di Busto Arsizio, sulla base di alcune dichiarazioni del 2022, quando affermò di assumere solo donne over 40. «Le mie parole - continua - sono state travisate e decontestualizzate. Non mi riconosco in esse in nessun modo sia personalmente che professionalmente».

«E' evidente che ci sia un tetto di cristallo da infrangere e le donne sono costrette a scegliere tra vita privata o carriera e le condizioni attuali non permettono alle donne di potersi esprimere alla pari dell’uomo in ambito lavorativo».

L'imprenditrice si dice incredula per la condanna a svolgere servizi sociali in azienda a favore della parità di genere: attività che "già svolgo in azienda". Il problema, secondo lei, è il suo essere diventata "una donna di successo. Una donna come me che ha raggiunto il successo senza scendere a compromessi, una donna che si è fatta da sola partendo dal basso". «Mi vedono come Miranda de Il diavolo veste Prada, quando in realtà non sono differente da tanti altri imprenditori». I numeri delle donne nella sua azienda, infine, sono a suo parere una garanzia di quale sia in realtà il suo rapporto con le donne sul luogo di lavoro: il 78% del mio organico aziendale è costituito da donne. Il 51% delle donne presenti in azienda ha meno di 40 anni. Nei ruoli di responsabilità, la presenza femminile è ed è stata ampiamente maggioritaria, superando il 70%, con assunzioni avvenute ben prima dei quarant’anni e successive progressioni di carriera».