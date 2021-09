Mercoledì 1 Settembre 2021, 14:49

Da una parte c'è il fratello medico, dall'altro la sorella monaca. Sullo sfondo un monastero vicentino, una segnalazione inviata alla Curia di Padova e una disputa familiare tra un dottore Sì Vax e una priora che lui stesso definisce «No Vax». Lo scontro tra posizioni contrapposte si fa sempre più caldo e questa storia lo dimostra: coinvolge due province, altre cinque religiose e indurrà la Diocesi a prendere una posizione. Il monastero in questione è l'Hanastasis di Montegalda, tra i colli berici e gli euganei.

A denunciare pubblicamente la situazione è il dottore padovano Primo Brugnaro. Per 41 anni è stato medico di famiglia a Tombolo, ora è in pensione e vaccina come volontario all'ospedale militare di Padova. Venerdì ha scritto una mail alla Diocesi: «Nonostante l'appello al vaccino del Papa, dei vescovi e del presidente Mattarella...avete un covo di No Vax che spinge in tal senso anche con foto ed appelli al limite del ridicolo. E' il monastero a Montegalda con la madre superiora che vive di cellulare e di quotidiana e sciocca propaganda No Vax. Il colmo è che è mia sorella. Ora mi rivolgo al vescovo affinché prenda un provvedimento».

La posizione

Il dottor Brugnaro, 72 anni, ha conservato tutti i messaggi diffusi nei vari gruppi WhatsApp e ora si sfoga con il Gazzettino: «Parliamo di suore tra i 50 e i 70 anni e credo che tutte siano indottrinate come No Vax. Nessuna si è vaccinata e alla messa la domenica non vengono rispettate le disposizioni di legge, come l'obbligo di mascherine».

Il dottor Brugnaro, che lo scorso aprile ha risposto all'appello della Regione Sicilia per vaccinare da volontario anche in provincia di Agrigento, non si dà pace. «Io e mia sorella ci vogliamo un bene enorme, ma da oltre un anno mi infastidisce questa sua posizione. Ha diversi gruppi WhatsApp e come riceve messaggi No Vax subito li ricicla. Altre persone le hanno detto di smettere: se non vuole vaccinarsi, se lo tenga per sé. Penso che la Curia presto prenderà qualche decisione».



La replica

E la diretta interessata? La 70enne priora Angela Brugnaro, al monastero di Montegalda da 16 anni, risponde al telefono al primo squillo e sospira: «Mio fratello mi aveva detto che se non mi fossi vaccinata lo avrebbe segnalato al vescovo». Poi chiarisce: «Sì, è vero, non sono vaccinata ma a settembre penso che lo farò. Ho voluto aspettare l'estate perché in estate non c'è grande pericolo. Ma se questo morbo ricomincia e fa tante vittime... allora vado».



Ma perché non ha fatto il vaccino in primavera?

«Ho voluto aspettare, perché bisogna correre subito? Non sono contraria, ho pensato che attendendo avrei trovato un vaccino più sicuro. D'altronde le case farmaceutiche sono ancora al lavoro».

Ma intanto non ha timore di essere contagiata o di contagiare i fedeli a messa?

«Abbiamo un coro distaccato. Tutti hanno la mascherina e abbiamo messo 40 sedie distanziate. Rispettiamo le regole, dal vescovo e dal vicario non abbiamo ricevuto comunicazioni».



Le altre monache



Le monache sono sei. Tutte non vaccinate, secondo il dottor Brugnaro. «Io le ho lasciate libere - risponde la Superiora - È una cosa molto delicata e io non impongo nulla. Il vaccino non è obbligatorio». Resta il fatto che il fratello medico denuncia anche ripetuti messaggi No Vax: «Quei testi non sono scritti da me, io li ricevo e li inoltro». Ma quindi ne condivide il contenuto? «Beh, sanno tutti che questo è un siero genico - commenta lei - Chiamarlo vaccino non è corretto».

Al monastero Hanastasis (termine greco che rimanda alla Resurrezione) la giornata inizia alle 5 ed è fatta di preghiere, letture e decoupage. Nel decalogo rivolto agli ospiti si invita a «non usare il cellulare». È proprio di cellulare in cellulare, però, che secondo il dottor Brugnaro partono raffiche di messaggi No Vax.

