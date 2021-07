Martedì 13 Luglio 2021, 08:01 - Ultimo aggiornamento: 08:08

Un'infermiera no-vax dell'ospedele Ochsner Lafayette General (Louisiana) è morta per complicazioni da Covid: lo riportano i media locali, oltre che i post sui social media di amici e colleghi di lavoro. Olivia Guidry, infermiera del pronto soccorso, 21 anni, è morta sabato dopo aver combattuto il virus per giorni nell'unità di terapia intensiva dell'ospedale. Gli amici, che avevano supplicato di pregare per la giovane ragazza, hanno espresso dolore quando la notizia della sua morte si è diffusa sabato pomeriggio.

A beloved nurse at Ochsner Lafayette General has died from complications from COVID-19. Her friends and family remember her kind spirit as they grieve her loss: https://t.co/eW6FiAUoyR — Acadiana Advocate (@theadvocateaca) July 11, 2021

La Guidry stava seguendo corsi di medicina alla LSU Eunice e sperava di andare alla scuola di medicina. Alla ragazza era stato diagnosticato il virus all'inizio di luglio, secondo un post sui social media di sua sorella, Brittany Smith. Ha avuto la febbre alta e ha avuto un attacco. Giovedì era stata messa in coma farmacologico.

Olivia credeva che i vaccini in qualche modo alterassero il DNA umano «al livello molecolare» e che fossero «pericolosi». Lo ha aveva scritto su Twitter ma dopo quel tweet era stato cancellato. «Il vaccino? Non farlo. Non è sicuro», aveva scritto anche su Fb. Olivia aveva messo in dubbio le misure di sicurezza della pandemia e ha ritwittato un altro account definendo falsi i test del coronavirus. «Sono l'unica a pensare che stiano cercando di vedere quanto possono controllarci???», si legge in un post dell'11 luglio 2020. «Siamo un esperimento sociale diretto».

